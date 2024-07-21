مكونات الاقليم تطالب بحق النقض “الفيتو” وزيادة الكوتا لـ15 مقعداً ببرلمان كوردستان

أعلن وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الأحد، أن المكونات تطالب بأن يكون لها حق النقض “الفيتو” في الدورة الجديدة لبرلمان كوردستان، وأن يتم تعديل قانون الانتخابات وزيادة مقاعد الكوتا إلى 15 مقعدا.

وقال معروف في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مع منظمات المجتمع المدني للمكونات القومية والدينية، إنه “خلال الاجتماع اتفق جميع ناشطي المكونات على إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان في موعدها المحدد بمشاركة جميع الأحزاب السياسية والمكونات”.

وأضاف أن هناك عدة مقترحات تم طرحها خلال هذا الاجتماع منها ضرورة تعديل قانون الانتخابات في الدورة الجديدة لبرلمان كوردستان، وزيادة مقاعد الكوتا للمكونات، والعمل على جعلها 15 مقعدا بدلا من 5 مقاعد، منها 11 مقعدا للمكونات القومية، وأربعة للمكونات الدينية حيث يكون لهم أيضا ممثل في برلمان كوردستان، على سبيل المثال، من المهم أن يكون للإيزيديين والشبك ممثليهم في البرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في شهر شباط الماضي إلغاء مقاعد الكوتا في قانون الانتخابات التشريعية للإقليم، وتقليص عدد المقاعد في برلمان كوردستان من 111 مقعدا الى 100 فقط

و أصدر رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء 26 من شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

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