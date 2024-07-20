جامعات كوردستان تعرض فرصها الدراسية لخريجي الإعدادية في معرض بأربيل (صور)

انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، فعاليات معرض للجامعات الاهلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض تشارك فيه جامعات محلية ودولية حيث تقدم العروض الدراسية والمنح المتوفرة لديها للطلاب الخريجين من الصف الـ 12 الاعدادي.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، نتائج الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الإعدادي.

وقال عبدالله شاخوان ( مشارك في المعرض) لوكالة شفق نيوز، إن “المعرض بنسخته السابعة يتضمن العديد من الفرص الدراسية للطلاب الخريجين بعد إعلان للنتائج النهائية للصف الـ 12 الاعدادي في اقليم كوردستان حيث تقدم هذه الجامعات ما لديها من تخصصات متنوعة في مختلف المجالات للطلاب للدراسة فيها”.

من جانبه قال محمد اكرم ( طالب مشارك في المعرض ) لوكالة شفق نيوز، إن “اهمية المعرض تكمن في ان الجامعات المشاركة لديها الكثير من الأقسام والتخصصات العلمية ويساعد ذلك الطلاب الخريجين غير الحاصلين على درجات عالية في التقديم للاقسام الطبية أو الهندسية او التخصصات التي تتطلب درجات عالية اذ ان بامكانهم التقديم على هذه الجامعات والدراسة فيها كجامعات أهلية ومعترف بها لدى حكومة الاقليم”.

وتحتضن مدينة اربيل معرض الجامعات بشكل سنوي بهدف توفير فرص الدراسة الجامعية للطلاب والطالبات الخريجين.

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