يوليو 21, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

جامعات كوردستان تعرض فرصها الدراسية لخريجي الإعدادية في معرض بأربيل (صور)

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

جامعات كوردستان تعرض فرصها الدراسية لخريجي الإعدادية في معرض بأربيل (صور)

انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، فعاليات معرض للجامعات الاهلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض تشارك فيه جامعات محلية ودولية حيث تقدم العروض الدراسية والمنح المتوفرة لديها للطلاب الخريجين من الصف الـ 12 الاعدادي.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، نتائج الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الإعدادي.

وقال عبدالله شاخوان ( مشارك في المعرض) لوكالة شفق نيوز، إن “المعرض بنسخته السابعة يتضمن العديد من الفرص الدراسية للطلاب الخريجين بعد إعلان للنتائج النهائية للصف الـ 12 الاعدادي في اقليم كوردستان حيث تقدم هذه الجامعات ما لديها من تخصصات متنوعة في مختلف المجالات للطلاب للدراسة فيها”.

من جانبه قال محمد اكرم ( طالب مشارك في المعرض ) لوكالة شفق نيوز، إن “اهمية المعرض تكمن في ان الجامعات المشاركة لديها الكثير من الأقسام والتخصصات العلمية ويساعد ذلك الطلاب الخريجين غير الحاصلين على درجات عالية في التقديم للاقسام الطبية أو الهندسية او التخصصات التي تتطلب درجات عالية اذ ان بامكانهم التقديم على هذه الجامعات والدراسة فيها كجامعات أهلية ومعترف بها لدى حكومة الاقليم”.

وتحتضن مدينة اربيل معرض الجامعات بشكل سنوي بهدف توفير فرص الدراسة الجامعية للطلاب والطالبات الخريجين.

facebookShare on Facebook
Post Views: 13

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi