إغلاق 45 مختبراً طبياً في اربيل

أعلنت المديرية العامة لصحة أربيل، اليوم السبت، إغلاق 45 مختبراً طبياً، ومصادرة كمية من الأدوية منتهية الصلاحية.

وقالت مديرية صحة أربيل في بيانٍ على صفحتها الرسمية، إن فرق التفتيش والرقابة في إدارة المختبرات التابعة للمديرية، ضبطت كمية من الأدوية المخبرية منتهية الصلاحية.

وأضاف البيان، أن إدارة المختبرات أغلقت 24 مختبراً طبياً خاصاً كانت تزاول عملها من دون الحصول على ترخيص، كما أغلقت 21 مختبراً آخر بسبب عدم التزامها بالإرشادات.

وأكّدت مديرية الصحة بأربيل أنها ستواصل مراقبة عمل جميع المختبرات عن كثب لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية في المستشفيات والمختبرات وجميع المراكز الطبية الأخرى.

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