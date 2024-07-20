27.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين بالنصف الاول من 2024

اعلنت مؤسسة اقتصادية، ان حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال النصف الأول من العام الحالي ،بلغ 27.5 مليار دولار “.

وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل الاقتصادية منار العبيدي، ان “الصادرات الصينية الى العراق نمت في النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 16.17% مقارنة مع النصف الاول من 2023 ، وبنسبة 12.17% مقارنة مع النصف الثاني من 2023”.

واضاف، ان “مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق بلغ 8.15 مليار دولار في النصف الاول من السنة الحالية مقارنة مع 7 مليارات دولار في النصف الاول من 2023 و 7.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2023”.

وتابع العبيدي: “من المتوقع ان تتجاوز الصادرات الصينية للعراق خلال سنة 2024 ما قيمته 16 مليار دولار امريكي ،وهي القيمة التاريخية الاعلى”.

واوضح أن “صادرات الصين من الاجهزة الكهربائية ، والتي تشمل بالاساس اجهزة التكييف ، بلغت ما نسبته 23% من مجمل صادرات الصين ، تليها صادرات الاجهزة الالكترونية المتمثلة باجهزة الهواتف النقالة والتلفزيونات وما شابهها بنسبة 13% واحتلت السيارات الصينية المركز الثالث بنسبة 6% من مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق”.

وبين أن “صادرات الصين من المواد المصنعة من الحديد تراجعت ،كما انخفضت صادرات الصين من وقود السيارات بنسبة 95% بالاضافة الى انخفاض صادرات اكسسوارات الملابس”.

ولفت إلى، أنه “بالمقابل ارتفعت صادرات الصين من المستحضرات المصنعة من الفواكه بنسبة 62% لتحتل المركز 14 بين اكثر السلع المصدرة الى العراق”.

وأكد، أن “حجم التبادل التجاري بين العراق والصين بلغ في النصف الاول من السنة الحالية 27.5 مليار دولار مرتفعا بنسبة 14.38% مقارنة مع النصف الاول من 2023 و7.24% مقارنة مع النصف الثاني من 2023 ، ومن المتوقع ان يصل التبادل التجاري مع الصين في نهاية السنة الحالية الى اكثر من 55 مليار دولار لتكون الشريك التجاري الاكبر للعراق”.

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