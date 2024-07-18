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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الديمقراطي الكوردستاني يقدم قائمة مرشحيه لمفوضية الانتخابات

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فى :أخبار عــامة
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الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقدم قائمة مرشحيه لمفوضية الانتخابات

قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائمة مرشحيه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانتخابات الجولة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، في أربيل ودهوك والسليمانية.

وبحسب قواعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يمكن لكل قائمة مشاركة في انتخابات برلمان كوردستان ان ترشح عدد ضعف المقاعد في كل محافظة، ولدى الحزب الديمقراطي الكوردستاني 190.

عدد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني لبرلمان إقليم كوردستان

أربيل: 64 مرشح

دهوك: 48 مرشح

السليمانية: 72 مرشح

حلبجة: 6 مرشح

توزيع عدد مقاعد البرلمان على المحافظات

أربيل: 34 مقعد

السليمانية: 38 مقعد

دهوك: 25 مقعد

حلبجة: 3 مقاعد

العدد الكلي: 95 مقعد

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