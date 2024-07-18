قوائم الرواتب في العراق.. يرى القشة في عين غيره ولا يرى الخشبة في عينه!

حجج وذرائع واهية في التعامل مع قوائم رواتب كوردستان في بغداد

تشير تقارير إعلامية عراقية ، الى تلقى عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين والمصريين والسوريين رواتب تقاعدية ورواتب أخرى في العراق. وقد أثار هذا الامر جدلاً ولغطاً كبيرين ، اذا فيما تمتنع الحكومة الاتحادية عن إرسال الرواتب والمستحقات المالية إلى قوات البيشمركة والقوات الأمنية نهاية كل شهر بحجج وذرائع واهية مختلفة منها الادعاء بوجود افراد من غير العراقيين على لوائح رواتب البيشمركة ، لكنك ترى في المقابل الآلاف من غير العراقيين مدرجين على سجل الرواتب في العراق.

شهادة إيرانية

في مقابلة مع قناة تلفزيونية عراقية ، قال رجل إيراني أنه جاء إلى العراق لاستلام رواتب خمسة من أفراد عائلته الذين قتلوا في معركة “قادسية صدام” (حرب السنوات الثمان بين العراق وايران) ، وتمثل هذه الحالة مثالاً لآلاف المواطنين الأجانب الذين يتلقون رواتب تقاعدية ورواتب أخرى في العراق ، إلى جانب أولئك المسجلين كمقاتلين في ميليشيات عراقية من الدول المجاورة.

سوريون ولبنانيون ويمنيون ومصريون !

عبر مواطن عراقي، وهو جندي سابق، عن إحباطه على شاشة تلفزيون الفلوجة ، متأسفا على حرمانه من راتبه التقاعدي بينما يحصل الإيرانيون واللبنانيون والمصريون واليمنيون على رواتب تقاعدية في العراق. وتساءل المواطن العراقي عن سبب تسلم هؤلاء الأجانب لرواتب تقاعدية في العراق وهو لا يحق له ذلك ويُحرم منه وهو ابن البلد.

محلل سياسي يقدر عددهم بمليون شخص

المحلل السياسي عماد باجلان قال في مقابلة له مع قناة “دجلة” الفضائية العراقية ، إن نحو مليون شخص غير عراقي يتلقون رواتب تقاعدية في العراق ، معظمهم مسجلون في محافظة ديالى (شمال بغداد) المتآخمة للحدود الإيرانية . وقدر باجلان العدد من 900 ألف الى مليون.

مصريون يحتجون على قطع رواتبهم

خبر نشره موقع “السومرية نيوز” العراقي في عام 2013، يُظهر احتجاج مواطنين مصريين مطالبين وزارة المالية العراقية بصرف رواتبهم.

وفي يونيو/ حزيران 2023، نشرت قناة “الحرة” الامريكية خبراً مفاده ان الوفد العراقي التقى خلال مؤتمر الجامعة العربية بالقاهرة مع السلطات المصرية لبحث سبل حل ملف “المعاشات التقاعدية”.

وأشار خبر القناة الى توقيع الجانبين اتفاقا يقضي بـ”تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التقاعدية، الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم”.

شائعات عن فرع لمصرف الرافدين بالقاهرة

هناك شائعات يتم تداولها باستمرار عن أن مصرف الرافدين العراقي سيفتتح فرعا في القاهرة لتوزيع رواتب المصريين . لكن في فبراير/شباط 2022، افاد المصرف بأن مطالبة البنك المركزي المصري بزيادة رأسمال البنك إلى 150 مليون دولار كانت عائقًا أمام فتح فرع المصرف.

وقال مستشار وزير المالية ومدير عام المصرف عبد الحسن جمال في تصريح صحفي نشره وكالة شفق نيوز، إن “التعاملات البنكية للفرع توقفت بسبب سحب الرخصة بموجب قانون البنك المركزي المصري واقتصر العمل على تسليم مستحقات تقاعد 80 الف موظف مصري عملوا في العراق سابقا”.

أجانب في صناعة النفط العراقية

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، كشف الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي عن أن وزارة النفط العراقية توظف آلاف العمال والمهندسين الأجانب ، على الرغم من وجود أكثر من 1000 مهندس نفط عراقي عاطل عن العمل.

حقوق ورواتب متساوية مع العراقيين

وفي أواخر عام 2018، ووفق ما نشرته قناة (RT) صرح مدير عام هيئة التقاعد العراقية أحمد السعدي ، أن العرب (غير العراقيين) العاملين في دوائر الدولة العراقية يتمتعون بحقوق متساوية في الرواتب والتقاعد مع نظراءهم العراقيين . مشيراً إلى أن الفلسطينيين والأردنيين والمصريين والسودانيين الذين عملوا في الدولة العراقية في السبعينيات يحق لهم الحصول على رواتب تقاعدية مقابل خدماتهم. ليبرر ويقول ان عددهم ليس كبيراً.

مسلحو PKK يستلمون رواتب من العراق

مصادر عديدة متطابقة تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK، ومن خلال ميليشيات الحشد الشعبي، قام بتشكيل وحدات مقاومة سنجار (YBŞ)، (وقد الحق اسم سنجار بهذه القوة للايحاء بأن افرادها من الايزيديين) لكن معظم افرادها من غير العراقيين (من حاملي الجنسيات التركية والسورية وغيرها) ويتلقون رواتب من هيئة الحشد الشعبي .

تساؤل مشروع

ويقول الحقوقي والمراقب السياسي بَختَوَر سَبان ، إن قوائم الرواتب في العراق تحتوي على آلاف الأسماء الأجنبية ، منتقدا من يزعم وجود أسماء اشخاص غير عراقيين في قوائم رواتب البيشمركة ، قائلاً هؤلاء لماذا لايذكرون الفضائح الموجودة في قوائم الرواتب في العراق لامن قريب ولا من بعيد! .

وتساءل الحقوقي والمراقب السياسي الكوردي في حديث لـ (باسنيوز) ، بالقول “إذا كان يحق للفلسطيني أو السوداني أو المصري الذي انضم إلى جيش النظام العراقي السابق وشارك في كل جرائم ذلك الجيش ، الحصول على راتب تقاعدي ، فلماذا لايحق للبيشمركة والقوات الأمنية التي تحمي العراق وإقليم كوردستان ان تحصل على مستحقاتها المالية؟!”.

متسائلاً كذلك ، عن سبب حصول مسلحي PKK على رواتب من العراق بينما لا تحصل عليها قوات البيشمركة وبقية القوات الأمنية التي حمت ودافعت بدماءها عن إقليم كوردستان والعراق على رواتبها ومستحقاتها المالية؟!”.