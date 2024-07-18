تصدير شيبس البطاطا من إقليم كوردستان الى الأردن والسعودية

أعلن رئيس هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان، محمد شكري، اليوم الخميس، عن البدء بعملية تصدير شيبس البطاطا الى كل من الأردن والمملكة العربية السعودية.

وقال شكري لـ(باسنيوز): “تم اليوم تصدير 10 آلاف كرتونة من الشيبس المصنع من محصول البطاطا المنتجة محلياً بإقليم كوردستان الى الأردن والمملكة العربية السعودية”.

وأضاف ، ان ” هذا الشيبس هو محلي الصنع بالكامل، وهناك طلب كبير عليه من الدول الأخرى، وستستمر عملية التصدير”.

مبيناً بأن “تطوير القطاع الزراعي كان عاملاً مهماً في زيادة انتاج البطاطس وتصدير الشيبس الى الخارج ، وكان هذا الامر نتاج ورؤية رئيس التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الخاصة بتطوير القطاع الزراعي، حيث يتم حالياً تصدير منتجاتنا المحلية الى الخارج بعد الاكتفاء الذاتي للاستفادة من الايرادات”.

وبحسب احصائيات وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، هناك 11 مصنعاً لإنتاج الشيبس والفنكر ، تلبي الاحتياجات المحلية، حيث تقوم بتصدير منتجاتها الفائضة لمحافظات وسط وجنوب العراق كما تقوم بتصديرها الى الخارج.

وينتج إقليم كوردستان حوالي 650 ألف طن من البطاطا سنوياً، منها 100 ألف طن يستعمل للاستهلاك المحلي، وتحتاج هذه المصانع إلى أكثر من 250 ألف طن من البطاطا سنوياً.

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