محافظ العاصمة أربيل: قريباً اهداء مشروع استراتيجي من رئيس الحكومة مسرور بارزاني لسكان العاصمة

أكد محافظ العاصمة أربيل، اوميد خوشناو، اليوم الاربعاء، بأن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجه بتنفيذ مشروع استراتيجي لحل مشكلة شح المياه، مبيناً ان المشروع حالياً هو في مراحله النهائية وسيكون بمثابة بشرى وهدية من رئيس الحكومة لسكان العاصمة.

وقال خوشناو في تصريح ادلى به للصحفيين بعد وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع: “سيعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان قريباً عن مشروع استراتيجي لمعالجة مشكلة شح المياه وسيكون بمثابة بشرى وهدية من رئيس الحكومة لسكان العاصمة أربيل”.

وأضاف، ان ” المشروع الذي سيعلن عنه رئيس الحكومة اصبح في مراحله النهائية وسيكتمل قريباً، وسيتم حل مشكلة شح المياه في جميع احياء العاصمة”.

مبيناً، ان “حل مشكلة شح المياه هي من أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، وتم حل هذه المشكلة في معظم الاحياء وسيتم حلها في الاحياء المتبقية قريباً”.

واردف محافظ أربيل بأنه “من الضروري ان يقوم علماء الدين بالإضافة الى وسائل الاعلام بتوعية المواطنين حول كيفية استخدام المياه وعدم اهدارها واستهلاكها بطريقة صحيحة”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية