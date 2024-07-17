إدارة العاصمة أربيل تطلق حملة على المتسولين والمشعوذين والباعة عند إشارات المرور

أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة كبرى لإلقاء القبض على المتسولين والمشعوذين والباعة عند التقاطعات وإشارات المرور.

وذكر مكتب المحافظ في بيان: “بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين، وللقضاء على الظواهر غير الحضارية، وفي إطار حملة منع الحوادث غير المرغوب فيها والبعيدة عن الآداب العامة، وبسبب المخالفات وعدم الالتزام بالقرارات والتعليمات، بدأت شرطة اربيل حملة كبرى لإلقاء القبض على المتسولين وممارسي اعمال السحر والشعوذة، والذين يعملون أمام معارض بيع السيارات، والأحداث الذين يبيعون البضائع عند التقاطعات واشارات المرور”.

وأضاف البيان، إن “الحملة ستستمر وسيتم اعتقال النسوة اللاتي يتجمعن في المنطقة الصناعية (الجنوبية والشمالية) في مدينة أربيل، بحجة التسول والاستجداء وممارسة أعمال الشعوذة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن”.

هذا ويأتي اطلاق هذه الحملة بعد ان باتت هذه الظواهر المجتمعية وخصوصاً التسول في مختلف الأماكن وفي كل الأوقات نهارا وليلا في طريقها لان تستفحل، ولم تعد تقتصر هذه الظاهرة فقط أمام إشارات المرور بل تجاوزتها لتصل إلى مواقف السيارات في المراكز التجارية والمستشفيات ومعارض السيارات وغيرها، في سلوك غير حضاري بات مصدر قلق وإزعاج ملحوظ للمواطنين.

وقد أصبحت إشارات المرور المكان المفضل بالنسبة لعدد كبير من ممتهني التسول، فمنهم من يطرق على شباك السيارات طالبا المال وطلب العون لسد حاجته، ومنهم من يقترب بهدف بيع الماء، ولكن الأمر أصبح مزعجا لأعين الكثير من قائدي المركبات، فالبعض تأخذهم العاطفة فيمدون يد العون لهم والبعض يتردد خوفا من أن تكون عادتهم لكسب قوت يومهم هو التسول وتشجيعهم على استمرارهم بالتواجد عند إشارات المرور وغيرها من الأماكن.

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