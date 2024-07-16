الديمقراطي الكوردستاني عن محاولة اغتيال مسؤول الفرع 22 بگرمیان: هذه الاعمال التخريبية تؤثر على أمن واستقرار كوردستان

ادان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسؤول الفرع 22 (فرع گرمیان) للحزب، مطالباً الاجهزة المعنية في تلك المنطقة بإجراء تحقيق جدي في هذا العمل الإرهابي واللا انساني وكشف مرتكبيه لحزبنا وللرأي العام ولمواطني كوردستان.

بيان للمكتب السياسي للحزب قال: ” ان هذه الاعمال التخريبية سيكون لها تأثير على الاستقرار والامن في إقليم كوردستان”، مشددا على ان “استهداف رفاقنا وكوادرنا في الحزب من قبل أي طرف او جماعة ليس مقبولا ولن نسمح للمخربين بتحقيق اهدافهم”.

مردفا “لذا ومن اجل الاستقرار والامن المجتمعي في إقليم كوردستان يجب على الأطراف المعنية القيام بواجباتها والعثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة”.

وكان مسؤول الفرع 22 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في گرمیان قد نجا يوم امس الاثنين من محاولة اغتيال أمام منزله.

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