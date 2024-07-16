رئيس الحكومة: على الأجهزة المعنية كشف مرتكبي محاولة اغتيال مسؤول الفرع 22 وتقديمهم للعدالة

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 تموز/يوليو 2024، محاولة اغتيال مسؤول الفرع 22 (فرع گرمیان) للديمقراطي الكوردستاني، داعيا الأجهزة الأمنية الى الكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي.

وقال رئيس الحكومة في بيان: “أدين محاولة اغتيال السيد أكرم صالح، مسؤول الفرع 22 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في گرمیان، وعلى الأجهزة المعنية الكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي”.

وأضاف “كل من يقف وراء هذه المحاولة الجبانة سيتحمل مسؤولية نتائجها وسيتم تقديمه للعدالة”.

وكان مسؤول الفرع 22 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في گرمیان قد نجا يوم امس الاثنين من محاولة اغتيال أمام منزله.

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