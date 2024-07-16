بكلفة تصل لـ1.5 مليار دينار.. وضع حجر الأساس لعدد من مشاريع الطرق في العاصمة أربيل

بحضور محافظ العاصمة أربيل، اوميد خوشناو، ومسؤول الفرع 16 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ئاري نانەکەلي، ونائب المحافظ ومدير عام البلديات في أربيل، ومدير بلدية ناحية دارەتو، وعدد من الشخصيات والمسؤولين في حكومة إقليم كوردستان، تم وضع حجر الأساس، اليوم الثلاثاء، لعدد من مشاريع بناء الطرق لقرى (باغەمرە شهاب، پیڕەش و خەتي).

وتبلغ كلفة المشروع 1.5 مليار دينار، وسينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بقرض من البنك الدولي بالتنسيق مع وزارتي التخطيط في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ومحافظة أربيل.

وقال محافظ أربيل في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز) بأنه “تمت الموافقة من قبل حكومة إقليم كوردستان على العديد من المشاريع التنموية، وسيتم تنفيذها في المستقبل القريب”.

وأضاف ، ان ” كافة المشاريع التي تم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها في المستقبل ، هي ضمن اطار خطط وبرامج التشكيلة الوزارية التاسعة ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، فمسألة بناء الطرق هي من الركائز الأساسية للمشاريع التي تنفذ، ورئيس حكومة الإقليم يركز عليها دائماً، ونحن بدورنا نؤكد على إيصال هذه المشاريع الخدمية الى جميع انحاء أربيل وان نولي بها مزيداً من الاهتمام”.

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