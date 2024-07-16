شمول أبناء نينوى من خريجي جامعات ومعاهد اقليم كوردستان بعقود الـ17 الف درجه وظيفية

اعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني عن شمول خريجيّ جامعات ومعاهد إقليم كوردستان من أبناء محافظة نينوى بعقود الـ 17 ألف درجة عقد المخصصة لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن الـ 150 ألف درجة عقد التي تم التصويت عليها في موازنة عام 2023 لجميع أبناء العراق.

وكان دوبرداني وهو نائب عن الحزب الدیمقراطي الكوردستاني عن نینوی ، قد اعلن مطلع الاسبوع الجاري عن ان الـ ١٧ الف درجة عقد المخصصة لمدة 3 سنوات هي من حصة أبناء محافظة نينوى ضمن 150 الف درجة عقد التي تم التصويت عليها في موازنة عام 2023 لكل أبناء العراق.

مشيراً الى أن جميع أبناء محافظة نينوى مشمولين بهذه الدرجات والتقديم على الرابط الإلكتروني بغض النظر عن مكان تخرجهم سواء من جامعات العراق أو خارج العراق أو من جامعات ومعاهد إقليم كوردستان.

موضحاً ، أن العديد من الخريجين من جامعات الإقليم هم من الإخوة العرب النازحين من نينوى الذين أكملوا دراستهم أثناء احتلال داعش الإرهابي للمحافظة ، ولا يزال هناك الاف منهم يسكنون الإقليم بما فيهم ابناء سنجار.

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