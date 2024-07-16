منظمة أميركية: تركيا شنت 381 ضربة على أراضي إقليم كوردستان خلال شهر وأخليت تسع قرى

يقول عضو في فريق كوردستان العراق لمنظمة فرق صناع السلم المجتمعي (CPT): “خلال الشهر الماضي، تسببت الضربات التركية الموجهة لـPKK في إخلاء تسع قرى بالكامل في قضاء العمادية”.

وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أدلى به اليوم (16 تموز 2024)، قال يقول عضو فريق كوردستان العراق لمنظمة فرق صناع السلم المجتمعي (CPT)، كامران عثمان: “منذ 15 حزيران وحتى 15 تموز، قصف الجيش التركي أراضي إقليم كوردستان 381 مرة بالمدفعية والطائرات”.

وحسب إحصائيات المنظمة الأميركية المهتمة بتسجيل انتهاكات تركيا وإيران لحدود إقليم كوردستان، والتي تم تزويد شبكة رووداو الإعلامية بها، استخدمت الطائرات الحربية في 339 من عمليات القصف تلك وكانت هناك 35 عملية قصف مدفعي وسبع هجمات بالمسيرات.

أغلب ضربات الشهر الماضي التركية كانت موجهة لمحافظة دهوك، وهي 289 ضربة، بينما وجهت 48 ضربة إلى مناطق في محافظة أربيل، 43 إلى مناطق بمحافظة السليمانية، وضربة واحدة استهدفت سنجار التابعة لمحافظة نينوى.

وأوضح كامران عثمان أن “PKK ليس منظمة رسمية في الداخل ولا في الخارج، ولهذا لا نستطيع رصد وتسجيل تحركاته، وما نسجله رسمياً هو الهجمات التركية”.

وأشار كامران عثمان إلى أنه خلال الفترة (15 حزيران – 15 تموز 2024) “تسببت الهجمات التركية في إصابة مواطن مدني في سيدكان، وتهجير 184 عائلة، وحرق 68 ألف دونم من الأراضي الزراعية والغابات الطبيعية، ولحقت أضرار بـ19 داراً سكنية”.

وتشير إحصائيات المنظمة الأميركية إلى أنه خلال فترة الشهر الأخير لحق أضرار بكنيسة قرية ميسكي، واستهدف مشروعان إروائيان أحدهما لمياه الشرب والآخر زراعي، وتعرض معمل لعصر السمسم إلى القصف، ولحقت أضرار بإحدى السيارات، ويقول كامران عثمان إن “القصف تسبب في قطع التيار الكهربائي عن قريتي بركاري وميسكي”.

ومضى كامران عثمان إلى القول إن “تغلغل الجيش التركي تسبب في مشاكل لخطوط الإتصالات والإنترنت في أكثر من 110 قرى بمحافظة دهوك، وبات السكان يتلقون عبر هواتفهم المحمولة رسائل تقول: أهلاُ بكم في تركيا”.

وتقول إحصائية المنظمة إنه منذ مطلع السنة الحالية إلى نهاية شهر حزيران “قصف الجيش التركي إقليم كوردستان 1076 مرة، وتم تنفيذ 93% من عمليات القصف تلك بالطائرات الحربية، بينما نفذت المدفعية والمسيرات النسبة الباقية منها”.

وحسب منظمة فرق صناع السلم المجتمعي (CPT) فإن تركيا شنت في السنة الماضية 1548 عملية قصف على أراضي إقليم كوردستان، وتركزت تلك العمليات على محافظة دهوك وخاصة مناطق جبال كارا ومتين، وقرى جبل كارا التي تعرضت للقصف خلال هذه السنة هي: كوهرزي، برجي، بلافا، كاني، آشكي بيري، وسركلي،أما قرى جبل متين التي تعرضت للقصف فهي: مزي، كفنة مزي، سبينداري، ديرشي، وكيركاشي.

وحسب إحصائيات منظمة فرق صناع السلم المجتمعي (CPT)، تسببت المعارك بين الجيش التركي ومقاتلي PKK في إخلاء أكثر من 170 قرية بإقليم كوردستان إخلاء ناماً وهناك 602 من القرى المهددة بالإخلاء.

أما عن أعداد الضحايا، فقد قال كامران عثمان: “منذ العام 1991 استشهد 344 مواطناً مدنياً جراء الحرب وعمليات القصف التركية، وأصيب 350 آخرون، بينهم ثمانية شهداء وجريحان خلال هذه السنة”.

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