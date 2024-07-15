مجدداً.. تمديد فترة تسجيل مرشحي برلمان كوردستان

مددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فترة تسجيل قوائم المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان إلى يوم الخميس المقبل، والموافق 18 تموز 2024.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح، أن فترة استقبال قوائم المرشحين من التحالفات والأحزاب والمستقلين ومرشحي المكونات ستستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 18 تموز الحالي.

وكانت المفوضية قد أعلنت في بيانها يوم أمس الأحد أن الموعد النهائي لاستلام قوائم المرشحين كان مقرراً ليوم الاثنين، ولكن مع التمديد الجديد، تمت إضافة ثلاثة أيام إضافية لتقديم طلبات الترشح.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أصدر مرسوماً إقليمياً يوم الأربعاء 26 حزيران 2024، حدد فيه يوم 20 تشرين تشرين الاول 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

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