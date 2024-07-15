إقليم كوردستان ينتج اكثر من 3 آلاف طن من الأسماك سنوياً

اعلن مدير شعبة الأسماك بوزارة الزراعة والموارد المائية في حكومةقليم كوردستان، بيستون نجم الدين، اليوم الاثنين، عن انتاج 3500 طن من الأسماك سنوياً.

وقال نجم الدين لـ(باسنيوز): “عدد المشاريع المرخصة لتربية الأسماك في إقليم كوردستان هي 413 مشروعاً، ويبلغ انتاجها السنوي حوالي 3500 طن، وهناك مشاريع أخرى سيتم ترخيصها قريباً، وتعمل الوزارة على معرفة كمية الإنتاج في المشاريع الغير مرخصة، والعمل على زيادة الإنتاج في الإقليم”.

يحتاج الفرد الى حوالي 16 كيلو غرام من السمك سنوياً، إلا ان إقليم كوردستان لم يصل بعد الى مستوى الاكتفاء الذاتي، لذلك تؤكد الوزارة بأن استيراد الأسماك لا يزال مستمراً، مشيرة الى انه يتم اعفاء الراغبين باستيراد سلع وطعام الأسماك من الرسوم الجمركية والضرائب.

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