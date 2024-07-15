بالتنسيق مع الإقليم.. مكافحة الإرهاب يطيح بـ 11 قيادياً داعشياً بالنصف الأول من 2024

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، عن عمليات مشتركة مع إقليم كردستان أسفرت عن إلقاء القبض على 11 إرهابياً بمستويات قيادية مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “خلال النصف الأول من هذه السنة بلغ عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم بالتنسيق مع الإقليم 11 إرهابياً بمستويات قيادية مختلفة، وألقي القبض عليهم وفق المادة 4 إرهاب”.

وأوضح، أن “التنسيق بين جهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الاستخبارية في إقليم كردستان مستمر ويسير بوتيرة تصاعدية، أثمر عنه تحقيق الأمان في المنطقة الفاصلة بين حدود الإقليم والمركز”.

وأشار، إلى أن “الفترة الماضية شهدت عمليات مشتركة بين الجهاز والإقليم في المنطقة الفاصلة بين حدود المركز والإقليم، حيث تم العثور على مجموعة من المضافات وتدميرها بإسناد القوة الجوية العراقية”.

وأضاف، أن “التنسيق العالي والعمل المشترك مع الإقليم أدى بشكل مباشر إلى قطع دابر العصابات الإرهابية من التواجد وحرية التنقل”، مؤكداً أن “عمليات الجهاز مستمرة في المناطق ذات التضاريس الوعرة والصعبة والتي تتخذها العصابات بؤرة للاختباء وإنشاء أعمال إرهابية”.

واستطرد، أن “المعلومات الاستخبارية الدقيقة والعمليات الاستباقية المستمرة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، أدت إلى تأمين المناطق والقضاء على أي محاولة لعصابات داعش الإرهابية لتهديد أمن المنطقة”.

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