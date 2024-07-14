الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 14 تموز (يوليو) 2024، في مصيف صلاح الدين، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل، آندرو بيزلي، أعرب السفير البريطاني في العراق عن تقديره لزيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد واجتماعاته مع القوى السياسية. وأشار إلى أن هذه الزيارة كانت ناجحة، وخلقت أجواءً سياسية إيجابية ضمن العملية السياسية في العراق.

كما ناقش الرئيس بارزاني خلال اللقاء، نتائج زيارته إلى بغداد. وفيما يتعلق بالعملية السياسية في إقليم كوردستان، أكد الرئيس بارزاني على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.

وكانت الأحداث والمستجدات الإقليمية، والتهديدات الإرهابية، ومستقبل وجود قوات التحالف، من بين المواضيع الأخرى التي تناولها الاجتماع.

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