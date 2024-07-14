قيادي في الديمقراطي: تنفيذ 70% من مطالبنا والوضع مع بغداد أفضل بكثير

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، عن تنفيذ 70% من مطالب اقليم كردستان. في اشارة منه الى الحكومة الاتحادية



وقال كريم {للفرات نيوز} ان :”الحزب الديمقراطي الكردستاني سيشارك في انتخابات برلمان اقليم كردستان حيث تم تنفيذ قرابة الـ70% من مطالبنا”، منوها الى “الاتفاق جاء بعد حصول اتفاقات اجيابية مشتركة وتوحيد الاوراق في مجموعة ملفات”.

واضاف “في الوقت الحالي الاقليم يؤيد قرارات المحكمة الاتحادية العليا والتي كانت قبل فترة ترفضها كما ان هنالك التزام بتسليم الرواتب”.

كريم بين، ان “زيارات الوفود مستمرة عل المستويات الامنية والاقتصادية والسياسية وهذه النقاط اصبحت مشتركة والوضع مع المركز افضل بكثير عما كانت عليه قبل عام من الان”.

واردف بالقول “اما عن الخلافات السياسية في الاقليم فانها باقية خصوصا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لرغبة جميع الاطراف بالحصول على اصوات اكبر”.

وزار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في الـ4 من تموز الجاري العاصمة بغداد منهياً قطيعة 6 سنوات فرضتها خلافات عميقة، والتقى خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل أن يجتمع بمسؤولين وقادة أحزاب.

وقال بارزاني إن “الهدف من الزيارة تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء وأدت إلى انفراجة حقيقية بين الحكومة الاتحادية والإقليم”.

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