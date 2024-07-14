بغداد في موقع متوسط عالميا بين المدن الأفضل مناخا للعيش.. فما ترتيبها؟

حلت العاصمة العراقية بغداد في موقع متوسط عالميا من بين 190 مدينة في قائمة المدن الأفضل مناخا للعيش، حيث تكون فيها درجات الحرارة معتدلة “غير ساخنة وغير باردة” في ذات الوقت.

وتصدرت مدينة الداخلة المغربية المرتبة الأولى عالميا بصفتها أفضل مدينة للعيش على صعيد المناخ، وحصلت مدينة الداخلة على عدد نقاط بلغ 0.96، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها على مدار العام بين 18 و30 درجة مئوية.

وفي المقابل، جاءت كوالالمبور في ماليزيا بصفتها أسوأ مدينة مناخيا، حيث تمتلك 250 يوما من السنة بدرجات حرارة أكثر من 32 مئوية، والمتبقي بدرجات حرارة أقل من 18 مئوية، ولا تمتلك أي شهر تتراوح درجاته بين 18 و30 مئوية.

أما بغداد، فجاءت في المرتبة 94 من بين 190 مدينة، حيث بلغ عدد الأشهر التي تتراوح حرارتها بين 18 و30 مئوية ثلاثة أشهر فقط، في حين بلغ عدد الأيام التي تكون حرارتها أكثر من 30 مئوية 178 يوما، وتمتلك المدينة 15 يوما تكون الحرارة فيها تحت الصفر.

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