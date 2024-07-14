أردوغان: سننهي عملياتنا العسكرية داخل إقليم كوردستان قريباً

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستنهي العملية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة التركية داخل حدود إقليم كوردستان قريبًا.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته أمس السبت في حفل تخرج دفعة من ضباط الأركان، بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول.

وقال الرئيس التركي: «سننجز قريبًا جدًا إغلاق منطقة العمليات (على الحدود التركية – العراقية)»، مؤكدًا توجيه «ضربات مؤلمة» لحزب العمال الكوردستاني PKK.

وأضاف: «سنستكمل النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول حدودنا الجنوبية في سوريا. نحن عازمون على القضاء على أي بنية من شأنها تشكيل تهديد لبلادنا على طول الحدود مع العراق وسوريا».

وتابع أردوغان بالقول، إن «PKK بات عاجزاً عن التحرك داخل حدودنا، وفي العراق وسوريا، هو محاصر بالكامل».

وأضاف: «نحن وراء ظهورهم في كل مكان، مع جنودنا وشرطتنا ودركنا وعناصر استخباراتنا».

وفي مقابلة مع مجلة بوليتيكو الأمريكية، كرر وزير الدفاع التركي يشار غولر هذا الأسبوع «تصميم» بلاده على إقامة «ممر أمني على طول الحدود مع العراق وسوريا لتطهير المنطقة من الإرهابيين»، وفق تعبيره.

ومنذ 15 حزيران / يونيو 2024، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية، أطلقت تركيا عملية عسكرية برية وجوية جديدة داخل حدود إقليم كوردستان ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وفي 22 نيسان / أبريل 2024، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق، ووقع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كبار المسؤولين العراقيين في مجالات الأمن والتجارة والمياه والتنمية وغيرها.

وتقول مصادر سياسية مقربة من الحكومة العراقية، إن هجمات تركيا تتم بموافقة الحكومة العراقية، وهي جزء من الاتفاق الشامل الذي تم توقيعه خلال زيارة أردوغان للعراق.

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