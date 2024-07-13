داخلية كوردستان: منح 100 ألف تأشيرة دخول سنوياً للعمالة الأجنبية في الإقليم

أكد وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم السبت، وجود الكثير من فرص العمل داخل الإقليم، مشيراً إلى أن وزارته تمنح 100 ألف تأشيرة دخول للعمالة الأجنبية سنوياً.

وقال أحمد، في كلمة له القاها اثناء حفل تخرج الدفعة الأولى من تدريب الشباب، إن “حكومة الإقليم تمنح تأشيرات الدخول لأكثر من 100 ألف يد عاملة أجنبية سنويا، لذا لا يوجد أي مبرر للقول بعدم توفر فرص العمل”.

وأضاف أحمد “هناك الكثير من فرص العمل في اقليم كوردستان، لكن يبقى فقط ان تجدوا انفسكم ضمن هذا النظام”.

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