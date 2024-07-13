هوراماني: هناك محاولات مدروسة لإضعاف عزيمة شباب كوردستان

أكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني يعمل إلى جانب الشباب ويدعم أعمالهم ومشاريعهم.

مشيراً إلى أن الشباب “جزءٌ مهم من جدول أعمال التشكيلة التاسعة لبناء مستقبل إقليم كوردستان”.

جاء ذلك، خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، اليوم السبت، تزامناً مع تخريج 4200 شاب خضعوا لدورةٍ تدريبية لمدة 6 أشهر، بإشراف مكتب رئاسة مجلس وزراء الإقليم.

وقال هوراماني: يرى رئيس الوزراء أن هناك ضرورة لمنح دور كبير للشباب، وأن يكون لهم موقع هام في مستقبل إقليم كوردستان.

وأضاف: إقليم كوردستان مجتمع فتي، لذلك فإن برنامج رئيس الوزراء هو أن يجد الشباب أنفسهم في هذا البلد ويكونوا جزءاً من بناء مستقبل كوردستان.

ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى وجود “محاولات مبرمجة وجهد سياسي داخلي وخارجي وإنفاق أموال طائلة على عدد من وسائل الإعلام، بهدف إضعاف عزيمة شباب كوردستان”.

وقال: تريد تلك الأطراف جعل الشباب يفقدون الأمل في مستقبل هذا البلد، إنهم يريدون تدمير المجتمع الكوردستاني من خلال إحباط الشباب، لكننا سنمنع تلك المحاولات.

وأضاف: خلقت الحكومة التاسعة أكثر من 100 ألف فرصة عمل للشباب من خلال عدة مشاريع، وتخطط لخلق المزيد في المستقبل.

وكان وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أكد أن التشكيلة التاسعة لم تتوانَ عن دعم الشباب ومشاريعهم منذ بدء مهامها.

داعياً إلى ضرورة أن يكون الشباب “محرك عجلة التقدم والتطور في إقليم كوردستان”.

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال مشاركته، اليوم السبت، في مراسيم تخريج الدورة التدريبية الأولى لشباب إقليم كوردستان.

وقال أحمد: منذ بداية تشكيل الحكومة التاسعة، كان موضوع دعم الشباب وتطوير قدراتهم من أولويات الحكومة التي أثبتت ذلك عملياً وعلى أرض الواقع.

وأضاف: رغم كل الأزمات التي واجهت التشكيلة التاسعة، إلا أنها لم تتردد أبداً في دعم أي مشروع، بما في ذلك المشاريع المالية التي تدعم شباب إقليم كوردستان وتطويرهم.

وقال: تصدر حكومة إقليم كوردستان سنوياً نحو 100 ألف تأشيرة للعمال الأجانب، لذلك لا يوجد مبرر للقول بعدم وجود فرص عمل.

وزاد: هناك العديد من فرص العمل في إقليم كوردستان. يبقى فقط كيف تجدونها وتثبتون أنفسكم وتوفرون مستقبلاً أكثر إشراقاً لأنفسكم.

وتحت إشراف رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبحضور قناصل الدول ومسؤولين حكوميين في الإقليم وقطر، أقيم اليوم السبت، حفل تخريج 4200 شاب في الدورة التدريبية الأولى بإقليم كوردستان.

وأشرف على الدورة التي استمرت لمدة 6 أشهر، مكتب المبادرات والعلاقات في مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان.

وخلال تلك الفترة تم تدريب 4200 شاب من مدن إقليم كوردستان وخارجها، بهدف تثقيف الشباب وتعزيز الشعور الوطني لديهم.

وعلى هامش الحفل، وقّع مكتب المبادرات والعلاقات في رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (Qatar Foundation) مذكرة تفاهم، بهدف تطوير مهارات الشباب في الإقليم ودعم طلاب الجامعات والكليات والمعاهد.

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