دهوك.. مديرية مكافحة المخدرات تضبط 35 كغ من مادة ‹الكريستال›

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، اليوم السبت 13 تموز 2024، إلقاء القبض على متهم كان بحوزته 35 كلغم من المواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان: «تمكنت فرق المديرية بتاريخ 12 تموز 2024، وخلال عملية نوعية بمدينة دهوك، من القبض على متهم بحوزته 35 كلغ من مادة الكريستال».

وأوضح البيان، أن العملية تأتي «في إطار جهودنا لمكافحة المخدرات، وبعد إجراء المتابعة وجمع المعلومات اللازمة واستحصال أمر قاضي تحقيق الأسايش».

وتم توقيف المتهم بموجب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولا يزال قيد التحقيق حالياً.

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