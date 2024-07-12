يوليو 12, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

أربيل وبغداد تشكلان فريقاً لإنشاء نظام مالي موحد

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

أربيل وبغداد تشكلان فريقاً لإنشاء نظام مالي موحد

ستشكل أربيل وبغداد فريقا لإعادة تنظيم الإجراءات الإدارية وإنشاء نظام مالي مناسب وموحد، والذي سيكون أساسا قويا لحل المشاكل الإدارية والمالية في المستقبل.

وقال الدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان: «استقبلنا يوم الخميس 11 تموز 2024 في رئاسة مجلس الوزراء، وفداً من الحكومة العراقية الاتحادية، بخصوص إعادة تنظيم الترتيبات الإدارية والمالية بين أربيل وبغداد».

وأضاف: «ناقش اللقاء الذي حضره الدكتور أمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، والدكتور عبد الحكيم خسرو، رئيس مكتب التنسيق والمراقبة، كيفية إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية والنظام المالي بين أربيل وبغداد، بحيث تكون متشابهة ومتوافقة مع بعضها البعض».

وقال: «تقرر تشكيل فريق لهذا الغرض».

وأوضح أنه «سيعمل هذا الفريق على إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية وإنشاء نظام مالي مناسب ومشترك بين أربيل وبغداد، والذي سيكون أساسا قويا للمستقبل لحل المشاكل الإدارية والمالية».

facebookShare on Facebook
Post Views: 2

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi