أربيل وبغداد تشكلان فريقاً لإنشاء نظام مالي موحد

ستشكل أربيل وبغداد فريقا لإعادة تنظيم الإجراءات الإدارية وإنشاء نظام مالي مناسب وموحد، والذي سيكون أساسا قويا لحل المشاكل الإدارية والمالية في المستقبل.

وقال الدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان: «استقبلنا يوم الخميس 11 تموز 2024 في رئاسة مجلس الوزراء، وفداً من الحكومة العراقية الاتحادية، بخصوص إعادة تنظيم الترتيبات الإدارية والمالية بين أربيل وبغداد».

وأضاف: «ناقش اللقاء الذي حضره الدكتور أمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، والدكتور عبد الحكيم خسرو، رئيس مكتب التنسيق والمراقبة، كيفية إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية والنظام المالي بين أربيل وبغداد، بحيث تكون متشابهة ومتوافقة مع بعضها البعض».

وقال: «تقرر تشكيل فريق لهذا الغرض».

وأوضح أنه «سيعمل هذا الفريق على إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية وإنشاء نظام مالي مناسب ومشترك بين أربيل وبغداد، والذي سيكون أساسا قويا للمستقبل لحل المشاكل الإدارية والمالية».

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