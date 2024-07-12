منظمة أميركية: نزوح 182 عائلة من دهوك بسبب العمليات التركية

أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية (CPT)، أن الجيش التركي قصف إقليم كوردستان 285 مرة خلال 27 يوماً، ونزحت 182 عائلة و602 قرية مهددة بالإخلاء بسبب العمليات العسكرية في القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك.

وقال كامران عثمان، مسؤول مكتب حقوق الإنسان في منظمة CPT الأميركية، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه وفقاً لإحصائيات المنظمة، فإن الجيش التركي قصف إقليم كوردستان 285 مرة خلال الفترة من 15 حزيران إلى 11 تموز، ومعظمها في حدود محافظة دهوك.

وأشار كامران عثمان، إنه تم إخلاء ثماني قرى في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بشكل كامل، وأن 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء.

وبحسب الإحصائية، فإن نحو 182 عائلة نزحت من القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك خلال هذه الفترة، “ومعظمهم كانوا في حدود قرية نيسكا وتم إجلاء جميع السكان أي 26 عائلة”، وفقاً لكامران عثمان.

وبحسب المنظمة الأميركية، فقد تم حرق 65 ألف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة دهوك بسبب العمليات التركية.

وخلال الأشهر السبعة الماضية، قتل ثمانية مدنيين من إقليم كوردستان نتيجة قصف الجيش التركي وعملياته، أربعة منهم في القرى الحدودية التابعة لمحافظة دهوك، وثلاثة ضمن الحدود الإدارية لإدارة سوران في محافظة أربيل، وواحد ضمن حدود محافظة السليمانية، وإصابة مواطن واحد ضمن حدود دهوك.

وفقا لإحصاءات المنظمة فإنه منذ عام 1991 ، بسبب قصف التركي للمناطق الحدودية قُتل 344 مدنياً وأصيب 358 آخرون منذ ذلك الحين

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