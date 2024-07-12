موعد انتهاء المخلب في العراق

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، موعد انتهاء عملية المخلب – القفل في العراق، فيما اكد احترام بلاده لوحدة أراضي العراق وسوريا.

وقال غولر لصحيفة صباح المقربة من الحكومة، ان “عمليات المخلب – القفل مستمرة في شمال العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني”، مبينا ان “العمليات ستنتهي في تشرين الثاني المقبل، قبل حلول الشتاء”.

وأضاف ان “تركيا لن تسمح إطلاقاً بإنشاء دولة إرهابية في شمالي سورية أو العراق”.

وأوضح أن “تركيا كررت عدة مرات موقفها الحازم وأعادت التأكيد على هذا الموضوع خلال الاجتماعات، وأن أردوغان قال في قمة الناتو إنه لن يسمح بإنشاء دولة إرهاب”، لافتا الى “اننا نخطط لإنهاء عمليات المخلب – القفل في تشرين الثاني المقبل، ومع إكمال القفل سيتم السيطرة بشكل كامل على منطقة كاره”.

وذكر “نهدف للسيطرة على المنطقة الجبلية التي يتموضع فيها الكردستاني قبيل حلول الشتاء”، موضحا ان “القوات التركية حاليا داخل المناطق التي يسيطر عليها الكردستاني منذ 30 عاماً ولم يتم الدخول لها سابقاً، وكانت هناك أنفاق ومغارات معقدة تم تثبيت أماكنها، وبناءً على ذلك تتواصل عملياتنا العسكرية”.

وأوضح الوزير التركي أن “حزب العمال الكردستاني يواصل إرسال مسلحيه من جبال قنديل وسورية”، لافتا الى ان “القوات التركية تقضي على المسلحين القادمين لمنطقة عمليات المخلب – القفل، وكثير منهم يهربون من المواجهة الشديدة. الكردستاني يعطي أهمية كبيرة لهذه المنطقة، لأنها تشكل نقطة قفل بين سورية وقنديل”.

وأكد غولر أنه “مع انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة سيتم قطع الاتصال بين قنديل وسوريا”، مشيرا الى “اننا نخطط للسيطرة على كامل منطقة العمليات”.

وأكد ان “تركيا تحترم وحدة أراضي العراق وسوريا، إلا ان هدفها الوحيد في المنطقة هو مكافحة المسلحين”.

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