الإعمار والإسكان: التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان نفذت 440 مشروعاً للطرق

أكد معاون وزير الإعمار والإسكان، في حكومة إقليم كوردستان، آكرين عبدالله، أن “أحد أهم القطاعات في التشكيلة الحكومية التاسعة، كان مجال الطرق، وتم تنفيذ 440 مشروعاً، ضمنها مشاريع كبيرة والمتوسطة والصغيرة”.

د. آكرين عبدالله، أضاف لـ كوردستان24، اليوم الأحد 7 تموز 2024، أنه “وفقاً للإحصائيات المتوفرة لدينا، تم تنفيذ 440 مشروع طرق، منها المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تم إنجاز 1295 كيلومتراً من الطرق الجديدة في إقليم كوردستان ووضعها في خدمة المواطنين”.

وقال: “تم إنشاء 11 مكتباً لصيانة وحماية الطرق في عموم إقليم كوردستان”، مضيفاً: ” تم تأسيسها في جميع أنحاء إقليم كوردستان وتقوم بمراقبة الطرق إلى حد جيد وإيلاء الاهتمام الكامل بها”.

وأردف: “وجود طريق جيد، أو مزدوج ذو نوعية جيدة، سوف يشجع الناس أكثر على زيارة الأماكن السياحية، رغم أنه لم تسمح الظروف بتنفيذ المشاريع بنسبة 100% “.

وزاد: “طريق باليسان في وادي خوشناوتي أحد الطرق الرئيسية التي تربط محافظة السليمانية وإدارة رابرين بمحافظة أربيل، كما تعرض الطريق من زيناتير – شكارتا، لأضرار بالغة، لذا تم إعداد خطة شاملة لإزالة الأسفلت بشكل كامل وتقوية الطبقات الأساسية من الأسفلت ومن ثم إعادة السفلتة، بمسافة 21 كيلومترا، الآن الشركة تعمل وتم حفر 11 كيلومتراً، ونحاول استكمالها، إذا علمنا أن الوضع المالي يتحسن يمكننا التخطيط للمزيد”.

وكان وزير الإسكان والإعمار في حكومة إقليم كوردستان دانا عبد الكريم، أكد في الـ 10 من حزيران 2024، أن التشكيلة الحكومية التاسعة أنفقت أكثر من 900 مليار دينار على مشاريع الطرق.

وقال عبد الكريم، خلال مؤتمر صحفي مصغر، على هامش تفقده سير العمل في الطريق المزدوج دربنديخان – كلار، إن هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية للتشكيلة الحكومية التاسعة، وقسم من الشارع الرئيسي السليمانية – كرميان، بعرض 40 كم لكل جهة، وطول 57 كم، وتم تنفيذ 80 % منه حتى الآن.

وأضاف: “يوجد على طول الطريق أكثر من 35 جسراً تم الانتهاء من معظمها وسيتم الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي إذا لم تطرأ أي مشاكل مالية”.

وفيما يتعلق بمشاكل مشروع طريق وارماو – دربندخان، قال وزير الإعمار إن المشكلة الأساسية للمشروع تتعلق بالشركة المنفذة، وقد حذرنا الشركة من أنه إذا لم تستأنف عملها في الموعد المحدد فسوف نتخذ الإجراءات القانونية ضدها ونسحب المشروع ونسلمه لشركة أخرى للتنفيذ.

وأشار أيضاً إلى أنه”إذا أنفقت وأرسلت الموازنة الاستثمارية إلى إقليم كوردستان، فسيتم تنفيذ جميع مشاريع عام 2024 التي تم إيقافها أو لم يتم تنفيذها”.

وبعد عيد الأضحى سيتم استئناف مشروع طريق دوكان – جوار قرنة.

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