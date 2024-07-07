مفوضية الانتخابات تعلن عدم فتح مراكز اقتراع عامة خارج إقليم كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن مراكز الاقتراع خارج إقليم كوردستان ستفتح فقط للتصويت الخاص.

وأشار رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إلى “فتح عدة مراكز اقتراع في كركوك ونينوى وديالى وبغداد وواسط للتصويت الخاص”.

وأضاف “لن نفتح أي مركز اقتراع خارج العراق لانتخابات برلمان كوردستان”.

وتستقبل المفوضية العليا للانتخابات حالياً قوائم مرشحي التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين ومرشحي المكونات الذين يعتزمون المشاركة في الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

ومن المقرر افتتاح مركز اقتراع في كركوك لانتخابات برلمان كوردستان، ما سيتيح للمواطنين الذين يحق لهم التصويت في المدينة الإدلاء بأصواتهم هناك.

وقال عضو المكتب الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، علي البياتي، إنه “سيتم افتتاح مركز اقتراع في محافظة كركوك، للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان”.

وأشار إلى أن “كل سكان محافظة كركوك الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان، سيتمكنون من التصويت في هذا المركز”.

وأعلن دلشاد شهاب، المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء 26 حزيران (يونيو) 2024، أن رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، وقع أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وأضاف شهاب، أنه بموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر رئيس إقليم كوردستان تحديد يوم (20 تشرين الأول/أكتوبر 2024) المقبل موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وأكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، أن الموعد الجديد للانتخابات البرلمانية الكوردستانية تم تحديده، بعد تقييم كامل لمتطلبات الانتخابات والمناقشات مع الأطراف المعنية والاستماع إلى الآراء.

ووفقاً للمرسوم الإقليمي رقم 222 لسنة 2024، تلتزم جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لتنفيذ هذا المرسوم.

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