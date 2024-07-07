يوليو 08, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

العراق أكبر وجهة للصادرات الحبوب والبقول التركية في النصف الأول من العام

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

العراق أكبر وجهة للصادرات الحبوب والبقول التركية في النصف الأول من العام

احتلّ العراق الوجهة الأكبر للصادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها ، التركية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في جمعية المصدرين الأتراك تيرياكي أوغلو، إن إجمالي صادرات قطاع الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها ارتفعت خلال العام الحالي والذي يشمل المنتجات الغذائية الأساسية مثل البسكويت ودقيق القمح والزيوت النباتية والمنتجات السكرية والكاكاو والمعكرونة، بنسبة 6.9 في المائة إلى 5.9 مليارات دولار في نهاية الأشهر الستة من العام الحالي 2024.

وتابع القول انه، في فترة الأشهر الستة التي زادت فيها الإيرادات المتحصل عليها من العراق، حيث كان أكبر وجهة للصادرات، بنسبة 10.7 في المائة، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية في صادرات القطاع.

وأردف أوغلو القول: في هذه الفترة، بلغ إجمالي صادرات البسكويت والمعجنات والزيوت النباتية ودقيق القمح 811 مليون دولار، و 696 مليون دولار، و 675 مليون دولار على التوالي.

facebookShare on Facebook
Post Views: 12

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi