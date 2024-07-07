تتكفل نصف سكان العراق.. مستشار للسوداني يعلن إحصائية مهمة عن الرواتب الحكومية

كشف مستشار لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن إحصائية مهمة عن الرواتب الحكومية.



وقال مظهر محمد صالح وهو مستشار مالي مخضرم لرؤساء الوزراء المتعاقبين لوكالة {الفرات نيوز} “تشغل تخصيصات رواتب الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية قرابة 62 تريليون دينار سنويا من اجمالي الانفاق العام، وهي تشكل نسبة في سقف الانفاق الكلي للسنة المالية 2024 بنحو 30%”.

وبين ان “مسألة تامين الرواتب اولوية قصوى في السياسة المالية والاقتصادية في البلاد في تامين مصروفاتها”.

ونوه صالح الى، ان “أعلى وفق قاعدة الإعالة التي متوسطها ٦ أشخاص للأسرة الواحدة في بلادنا، فان الرواتب الحكومية الشهرية هي مسؤولة عن معيشة ٢٤ مليون مواطن عراقي من اصل ٤٤ مليون مواطن من سكان البلاد”.

وأوضح ان “الرواتب الحكومية تعد واحدة من أهم سبل تطمين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، عدا فئة متسلمي المعاشات من المتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

وأشار الى انه “واستنادا الى احكام الفقرة ثانيا/٧٧ من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة الثلاثية) فان السلطتين التنفيذية بشكل عام و المالية بشكل خاص يوفران العناية الواجبة في تطبيق احكام المادة المذكورة والتي تخص تقديم جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٥ ولاسيما جداول (النفقات والايرادات والعجز الافتراضي) وعلى وفق ماتم من سياقات فنية ودستورية اعتمدتها الجدول نفسها للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤”.

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