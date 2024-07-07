بعد حماس.. حوثيو اليمن يفتتحون ممثلية لهم في العراق

بعد حركة حماس، يفتتح الحوثيون مقراً لهم في بغداد ويزور ممثل حركة أنصار الإسلام اليمنية (الحوثيون) في العراق مقراً للحشد الشعبي للمشاركة في إحياء الذكرى 104 لثورة العشرين ضد الانكليز.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية بأن حركة أنصار الإسلام اليمنية (الحوثيون) افتتحت مقراً لها في منطقة الجادرية ببغداد بعد أن انتشرت في الشهر الماضي أخبار اتخاذ حركة حماس خطوة مماثلة وفتح مقر لها في بغداد.

يوم الجمعة، زار ممثل الحوثيين في العراق، أبو إدريس الشرفي، مقر حزام بغداد للحشد الشعبي وظهر في مقطع فيديو وهو يشيد بالحشد الشعبي ويشكر فصائل “المقاومة الإسلامية” قائلاً إنهم يثنون على أدائهم مهامهم مع كثرة التحديات والمصاعب الأمر الذي يدل على مدى إيمانهم بقضيتهم.

وأضاف أبو إدريس الشرفي أنهم وحدة لا تنفصم رغم محاولات تجزئتهم وأنهم سيبقون متحدين ومعاً ولن يهزهم شيء.

حوثيو اليمن، وبالتحديد حركة أنصار الإسلام التي هي الحزب الرئيس ضمن هذا المكون، أدرجوا في 17 كانون الثاني من السنة الماضية في قائمة الإرهاب الأمريكية إلى جانب مشاكلهم مع السعودية وعدد من الدول العربية.

وبعد أحداث 7 تشرين الأول الماضي، بدأ الحوثيون بمهاجمة السعودي وإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، ما أدى إلى تراجع حركة الملاحة في تلك المناطق بنسبة 90%.

يوم أمس السبت، زار ممثل حوثيي يمن محافظة المثنى وتبين مقاطع فيديو تم نشرها أنه كان ضيفاً على مراسم أعدت للاحتفاء بالذكرى 104 لانطلاقة ثورة العشرين ضد الانكليز، نظمتها عشيرة الظوالم في المحافظة.

وقد استقبل عدد من القبائل وفد الحوثيين بالهتاف وترديد الشعارات.

القيادي الحوثي الذي يمثل الزعيم الأعلى للحوثيين عبدالملك بدرالدين الحوثي، ألقى خطاباً في المراسم قال فيه إنهم مع كل من يخوض ثورة، وإننا وأنتم بحاجة إلى توحيد خطابنا وصفنا ضد الاستبداد الذي تقوده أميركا.

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