نيجيرفان بارزاني لبزشكيان: نتطلع لتنمية العلاقات التاريخية والصداقة واستمرارها

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً التطلع “لتنمية العلاقات التاريخية والصداقة واستمرارها”.

وقال رئيس إقليم كوردستان في تدوينة على منصة (إكس)، اليوم السبت (6 تموز 2024): “بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية إيران الإسلامية، أتقدم باسمي وباسم شعب كوردستان بالتهاني والتمنيات بالموفقية والنجاح للسيد مسعود بزيشكيان”.

وأضاف: “نتطلع في إقليم كوردستان والعراق إلى تنمية العلاقات التاريخية والصداقة واستمرارها”.

وفاز المرشّح الإصلاحي السبت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشّح المحافظ سعيد جليلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران الجمعة للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزا في أنحاء البلاد الشاسعة، من بحر قزوين شمالا إلى الخليج جنوبا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند منتصف الليل (20,30 ت غ) بعد تمديد التصويت ستّ ساعات.

وحظي بيزشكيان البالغ 69 عاما بتأييد الرئيسَين الأسبقَين الإصلاحيّ محمد خاتمي وحسن روحاني.

أمّا خصمه البالغ 58 عاماً فحظي خصوصا بتأييد محمّد باقر قاليباف الذي حصد في الدورة الأولى 13,8 بالمئة من الأصوات.

وهذه الانتخابات التي جرت دورتها الأولى في 28 حزيران نُظّمت على عجَل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في 19 أيار.

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