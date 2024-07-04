الرئيس بارزاني يجتمع بالقيادات والأطراف السنية.. اعتبروا زيارته الى بغداد “تاريخية ومهمة”

لليوم الثاني على التوالي يواصل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني زيارته الى العاصمة الاتحادية بغداد، وفي الاطار التقى اليوم الخميس، مع القيادات والأطراف السنية في منزل رئيس حزب “السيادة” الشيخ خميس الخنجر.

وخلال اللقاء ثمنت القيادات والأطراف السنية زيارة الرئيس بارزاني الى بغداد معتبرين إياها “تاريخية ومهمة” والتي ستترك نتائج وتأثيرات إيجابية على مجمل العملية السياسية، كما تحدثوا عن مطالب ومشاكل المكون السني ومشكلة اختيار رئيس مجلس النواب العراقي.

الأطراف السنية طالبوا الرئيس بارزاني خلال اللقاء بدعم العملية السياسية لكي تتوصل كافة المكونات الى حلول للمشاكل والمطالب، مؤكدين على ان وجود الرئيس بارزاني في بغداد هو دعم كبير للمكون السني وبقية المكونات العراقية ويعطي زخما للعملية السياسية.

وقد عبر الرئيس بارزاني خلال الاجتماع عن سروره بلقائه الأطراف السنية متمنيا ان يكون الاجتماع بداية لتفاهم وتنسيق اكبر بين هذه الأطراف.

وفي محور اخر من الاجتماع، وبالإضافة الى اشارته لأسباب زيارته الى بغداد واجتماعه مع اطراف الاطار التنسيقي، اعلن الرئيس بارزاني بأن هناك أجواء إيجابية قد برزت في العملية السياسية العراقية لكي نتغلب على العراقيل والمشاكل وفقا لمبادئ الدستور والاتفاقات، وفيما يتعلق بتواجد قوات التحالف اكد الرئيس بارزاني على ان هذا الموضوع له ابعاد وطنية ويجب ان يكون هناك قرار جماعي ووطني بهذا الشأن يكون في خدمة مصالح واستقرار العراق والمنطقة.

وفيما يتعلق بملف اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، ذكر الرئيس بارزاني أنه يجب تغليب المصلحة العامة والقضايا المستقبلية والمصيرية على المكاسب والمصالح الفردية والحزبية، داعياًالأطراف السنية إلى التعاون فيما بينها ومعالجة هذه المسألة في اسرع وقت.

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