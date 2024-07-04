الزيدي: بارزاني رجل يؤمن بقيام دولة كردية مستقلة

أكد الأمين العام لكتائب الامام علي، شبل الزيدي، اليوم الخميس، ان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رجل يؤمن بقيام دولة كردية، فيما أشار الى ان غياب المشروع الوطني وصراع الكراسي والمصالح وفقدان الثوابت والمبادئ في بغداد الامر الذي جعل أربيل بيضة القبان.

وقال الزيدي في تغريدة على “اكس”، انه “في زيارته الأخيرة الى بغداد احتفلت بغداد حكومة وقوى سياسية بزيارة الزعيم الكردي الكبير كاكا مسعود بارزاني، الرجل الاوضح والاصدق خطابا وأداء، فهو رجل يؤمن بضرورة قيام دولة كردية مستقلة كما انه منذ سقوط النظام والى الان لم يتوان لحظة واحدة عن أي موقف يعزز منهجه وما علاقته مع بغداد الا لترسيخ هذا المشروع داخليا وخارجيا، وان تنازل يوما فهو يميل الى الكونفدرالية إذا فشلت الدولة الكردية الكبرى”.

وأضاف، ان “خلافات المركز والتصارع والتناحر الداخلي وغياب المشروع الوطني والوضع الإقليمي والدولي كل ذلك أسهم في تعزيز مكانته وسهل مهمته”.

وتابع، ان “كما عرف الرجل بانه يكره الكذب ويلتزم بوعوده وهذه الخصلة يفتقدها الكثير من القادة السياسيين في البلد فهو غريم يعرف ما يريد ورجل صاحب مشروع قومي.. المشكلة في بغداد هي غياب المشروع الوطني وصراع الكراسي والمصالح وفقدان الثوابت والمبادئ الامر الذي جعل أربيل بيضة القبان”.

وأشار الى انه “فلا يستغرب المواطن من ازدواجية الخطاب او التعامل فالقوم بين جاهل وعاجز وحائر بالتعاطي او غير مبال في التعاطي مع قضية مهمة تهم سيادة البلد ووحدته.. فخرجت بغداد مهزومة امام جمهورها والمجتمع الدولي وخرج الرجل بابهى صورة واوضحها”.

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