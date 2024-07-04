مالية كردستان تعلن المباشرة بتوزيع رواتب هذه الفئات يوم الاحد المقبل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، انها ستباشر بتوزيع الرواتب عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين والمعاقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إن “وزارة المالية الاتحادية، اودعت مؤخراً مبلغ (231,605,531,000) مائتان وواحد وثلاثون مليار وستمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار مستحقات عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين والمعاقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، في الحساب البنكي لوزارة المالية والاقتصاد/ إقليم كردستان بفرع البنك المركزي العراقي في أربيل”.

وأضافت، إنه “ستبدأ وزارة المالية بتوزيع رواتب الفئات المذكورة أعلاه يوم الأحد الموافق 7/7/2024”.

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