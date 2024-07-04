العراق ضمن الأقل عالميًا بحجم إنفاق الشخص على طعامه في المنزل

بيانات مختصة رصدتها السومرية: العراق بالمرتبة 81 من أصل 103 بلد بحجم ما ينفقه الفرد الواحد على طعامه في المنزل.

متوسط إنفاق الفرد العراقي على طعامه خلال عام بلغ 795 دولارا (3 الاف دينار يوميًا).

حل العراق بالمرتبة 10 عربيًا بمتوسط إنفاق الطعام لكل فرد، بعد: الامارات، السعودية، عمان، الكويت، قطر، مصر، لبنان، البحرين، الأردن.

متوسط الإنفاق على الطعام يشمل فقط الطعام الذي يتم شراؤه للاستهلاك في المنزل

في عام 2018 كان إنفاق الفرد العراقي على الطعام يبلغ 740 دولارا خلال عام

في 2019 ارتفع لأكثر من 806 دولار

في 2020 انخفض الى 760، ثم انخفض الى 587 في 2021

قبل ان يعود للارتفاع في 2022 ليسجل 795، وهو الأعلى بعد عام 2019

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