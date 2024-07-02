يوليو 02, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يزور بغداد

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يزور بغداد

من المقرر ان يزور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، العاصمة الفيدرالية بغداد ، غداً الأربعاء ، للقاء كبار القيادات السياسية العراقية الشيعية والسنية.

بالصدد قالت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية ، في عددها الصادر اليوم ، إن الرئيس بارزاني سيصل إلى بغداد ، الأربعاء ، لإجراء سلسلة من النقاشات والمفاوضات مع معظم القادة السياسيين العراقيين لوضع حل نهائي للمشكلات القائمة بين إقليم كوردستان والعراق .

ووصفت الصحيفة الزيارة بأنها مؤشر إلى الإيجابية التي تتسم بها العلاقات حالياً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية .

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