الرئيس بارزاني يزور بغداد

من المقرر ان يزور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، العاصمة الفيدرالية بغداد ، غداً الأربعاء ، للقاء كبار القيادات السياسية العراقية الشيعية والسنية.

بالصدد قالت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية ، في عددها الصادر اليوم ، إن الرئيس بارزاني سيصل إلى بغداد ، الأربعاء ، لإجراء سلسلة من النقاشات والمفاوضات مع معظم القادة السياسيين العراقيين لوضع حل نهائي للمشكلات القائمة بين إقليم كوردستان والعراق .

ووصفت الصحيفة الزيارة بأنها مؤشر إلى الإيجابية التي تتسم بها العلاقات حالياً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية .

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