وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرغ: ملتزمون باستقرار العراق وإقليم كوردستان

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، التزام بلاده تجاه استقرار العراق وإقليم كوردستان، وذلك خلال لقائه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي يجري زيارة رسمية إلى فيينا.

وعبر شالنبيرغ في تغريدة على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، عن سعادته بالقاء نيجيرفان بارزاني، قائلا: “سعدت بالترحيب برئيس إقليم كوردستان في فيينا”، العاصمة النمساوية.

وأضاف، أنه “ناقشنا التطورات في المنطقة والهجرة والتعاون الاقتصادي”، مؤكدا أن “النمسا ملتزمة باستقرار العراق وإقليم كوردستان”.

Great to welcome @IKRPresident Nêçîrwan Barzani to Vienna after my visit in #Erbil!

Discussed developments in the Middle East, migration and intensified economic cooperation. Austria is commited to #Iraq's stability, including the @Kurdistan Region. pic.twitter.com/Oo1lpdzOYQ

— Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) July 2, 2024