يوليو 02, 2024

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وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرغ: ملتزمون باستقرار العراق وإقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرغ: ملتزمون باستقرار العراق وإقليم كوردستان

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، التزام بلاده تجاه استقرار العراق وإقليم كوردستان، وذلك خلال لقائه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الذي يجري زيارة رسمية إلى فيينا.

وعبر شالنبيرغ في تغريدة على موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، عن سعادته بالقاء نيجيرفان بارزاني، قائلا: “سعدت بالترحيب برئيس إقليم كوردستان في فيينا”، العاصمة النمساوية.

وأضاف، أنه “ناقشنا التطورات في المنطقة والهجرة والتعاون الاقتصادي”، مؤكدا أن “النمسا ملتزمة باستقرار العراق وإقليم كوردستان”.

من جانبه، عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن سعادته باللقاء مع وزير الخارجية النمساوي، مشيرا إلى الاجتماع ناقش التعاون الثنائي.

وذكر نيجيرفان بارزاني في تغريدة على موقع “إكس”، “سعدت بلقاء وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ مرة أخرى في فيينا”.

وأضاف: “تحدثنا عن التعاون الثنائي معا”، و “تبادلنا وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع النمسا”.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين (1 تموز 2024)، إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية، التقى خلالها اليوم الثلاثاء وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، والرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين.

سلط لقاء نيجيرفان بارزاني ووزير الخاريجة الضوء على “الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان وعلى دور النمسا ضمن إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش”، بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وذكر البيان، أن “الجانبين أكدا خلال اجتماعهما على تعزيز علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، بحضور سفير جمهورية العراق وممثل حكومة إقليم كوردستان في النمسا”.

وعبر نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، عن “ارتياحه” بالزيارة، مشيدا بـ”العلاقات التاريخية للنمسا مع إقليم كوردستان”.

كما أبدى “التقدير والامتنان لمساعدة ودعم النمسا لشعب كوردستان وحقوق المشروعة في الفترات الصعبة”، على ما جاء في البيان.

بدوره، عبر وزير الخارجية النمساوي عن سعادته لزيارة نيجيرفان بارزاني، ولمستوى علاقات بلده مع العراق وإقليم كوردستان”، مؤكدا “مواصلة النمسا دعمها للعراق وإقليم كوردستان”.

هذا وناقش الجانبان “رفع مستوى تمثيل النمسا في إقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، ومخاطر داعش، والهجرة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك”، وفق البيان.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قال عقب لقائه الرئيس النمساوي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، “طلبنا من النمسا فتح قنصلية لها في أربيل”، مؤكداً أن “النمسا تريد تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات”.

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