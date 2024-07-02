تشمل “المتنازع عليها”.. مجلس نينوى يعتزم تغيير جميع رؤساء الوحدات الادارية

كشف رئيس تحالف مستقبل نينوى وعضو المجلس محمد هريس يوم الثلاثاء، ان المجلس سيقوم قريباً بإجراء تغييرات على رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وقال هريس لوكالة شفق نيوز؛ ان “مجلس محافظة نينوى سيغير قريبا رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى وقد يكون الاسبوع المقبل موعداً للانطلاق بهذه التغييرات”.

وأوضح هريس؛ ان “انهاء التكليف سيشمل مدراء الوحدات الإدارية التي تخضع ادارياً لمحافظة نينوى فضلا عن المناطق المتنازع عليها والتي تخضع لسلطة اقليم كوردستان فعليا”، مبيناً أن هذه التغييرات “ستكون باتفاقات سياسية وسيجري التصويت عليها”.

ولفت إلى أن هناك “رؤساء وحدات إدارية يشغلون مناصبهم منذ ما يقارب عقدين من الزمن”.

وعن امكانية تغيير رؤساء الوحدات الادارية التابعة لإقليم كوردستان قال هريس إن “هناك اتفاقا سياسيا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على التغيير أيضا وجرى الاتفاق على تقديم مرشحيهم من أجل التصويت عليهم أيضا ضمن حملة التغييرات هذه”.

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