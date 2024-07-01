(البارزاني وحركة التحرر الكوردستانية) للرئيس بارزاني يفوز بجائزة ثاني أفضل كتاب في مسابقة دولية

نال كتاب للرئيس مسعود بارزاني، في مجال التاريخ العام، بنسخته المترجمة الى اللغة الإنكليزية، الجائزة الثانية في مسابقة دولية .

وضمن مسابقة جوائز الكتاب الدولية السنوية لمهرجان الكتاب الأمريكي (American Book Feast) ، والتي تمنح جوائزها لأفضل الكتب في كافة المجالات، نال كتاب (البارزاني وحركة التحرر الكوردستانية، ثورة گولان – المجلد الرابع – الجزءان الاول والثانی)، للرئيس مسعود بارزاني الجائزة الثانية في المسابقة .

الكتاب عبارة عن مذكرات للرئيس بارزاني عن أحداث تاريخية خلال العقود الماضية.

ومنذ عام 2010، تمنح مسابقة جوائز الكتاب الدولية الجوائز لأفضل الكتب حول العالم وفي مختلف المجالات.

وترجم الكتاب إلى الإنكليزية من قبل الكاتب الكوردي المقيم في بريطانيا دافان يحيى خليل.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها كتاب كوردي بهذه الجائزة في مسابقة دولية للكتاب.

وبحسب القائمين على هذه المسابقة العالمية في مجال الكتابة والنشر، فإن المسابقة هذا العام ستمنح جوائزها للكتب المنشورة في الأعوام (2022، 2023، 2024).

وقال جيفري كين، المدير التنفيذي لمنظمة American Book Feast التي تنظم هذه المسابقة العالمية، إن آلاف العناوين قدمت هذا العام ولم يتم ترشيح سوى عدد قليل منها لنيل الجوائز.

وقال كين “هذه الجائزة تهدف إلى دعم عالم الكتب، وهي محاولة لجذب القراء مرة أخرى إلى هذا العالم “.

وتنظم المسابقة المعنونة بـ جوائز الكتاب الدولية – International Book awards سنويا بمشاركة مليون عنوان من مختلف أنحاء العالم.

ومن الفائزين بالجوائز الأولى والثانية هذا العام، إضافة إلى كتاب الرئيس بارزاني، كتاب للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان عبارة عن مذكراته، وكذلك كتاب خاص بالسيرة الذاتية للمغنية ومقدمة البرامج الامريكية الشهيرة فانيسا ويليامز، وكتاب للسيرة الذاتية للممثل الأمريكي الشهير بوب أودينكيرك.

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