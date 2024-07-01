وفد حكومة إقليم كوردستان يبدي لبغداد ملاحظات على نقطتين جمركيتين

يتباحث وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد مع الحكومة الاتحادية العراقية حول نفطتين جمركيتين نصبتهما بغداد بين إقليم كوردستان ومناطق الحكومة الاتحادية.

وكان وفد حكومة إقليم كوردستان المؤلف من وزير الداخلية ريبر أحمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات جناب، ومدير عام جمارك إقليم كوردستان سامال عبدالرحمن، قد وصل إلى بغداد الليلة الماضية.

وتشير معلومات شبكة رووداو الإعلامية إلى أن نقطتين جمركيتين نصبتهما الحكومة الاتحادية العراقية بين مناطقها وبين إقليم كوردستان ستمثلان واحداً من محاور محادثات الوفد في بغداد.

نقطة باوة محمود الجمركية بين كلار وخانقين ونقطة السد الجمركية بين دهوك ونينوى، هما النقطتان محل المحادثات في بغداد، وقد نصبت الأولى سنة 2017 والثانية اكتمل العمل عليها في شهر حزيران المنصرم.

وتشير المعلومات إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيبحث في أسباب نصب النقطتين والسند القانوني لهما وجدواهما الاقتصادية وسيقدم ملاحظاته حولهما إلى بغداد.

وأعلن مصدر مطلع على الموضوع لشبكة رووداو الإعلامية أن “النقطتين ليستا قانونيتين ويثقلان كواهل التجار ولا يخدمان المصلحة العامة”.

وتقوم النقطتان بجباية الرسوم الجمركية مرة ثانية من أغلب البضائع القادمة من إيران وتركيا إلى إقليم كوردستان ثم تنقل إلى مناطق وسط وجنوب العراق.

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