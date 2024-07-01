الموارد تعلن عن مخرجات الاجتماع مع تركيا حول ملف المياه.. هل ستزيد الاطلاقات المائية؟

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، عن مخرجات الاجتماع الثاني للجنة الدائمة المشتركة بين العراق وتركيا، الذي عقد في بغداد لمناقشة تعزيز التعاون في مجال المياه.

وقاد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، الوفد العراقي في الاجتماع، بينما ترأس وكيل وزير الخارجية التركي، بيريس أكنجي، الوفد التركي.

وأعرب ذياب، عن سعادته باللقاءات التي تمت في ضوء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، مشيرا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة عدة نقاط متعلقة بالاتفاقيات التي وقعتها الحكومتان والتي تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

وأضاف، أن اللجنة المشتركة تضم عدة وزارات قطاعية تعمل على تنفيذ خطوات عملية في مجال الموارد المائية، بهدف تعزيز القدرات العراقية في إدارة واستخدام المياه بكفاءة عالية، وتطوير مشاريع البنية التحتية الأروائية ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي والشرب والأغراض الزراعية.

وشدد الوزير، على أهمية التعاون المباشر مع الجانب التركي في تنفيذ هذه المشاريع، التي تعزز من استدامة الموارد المائية في العراق، خاصة في مناطق جنوب البلاد التي تعاني من نقص حاد في المياه.

وأكد، على ضرورة دعم الجانب التركي للعراق في تجاوز التحديات الحالية وضمان حصته الكافية من مياه نهري دجلة والفرات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتبخر المياه.

من جانبها، أبدت وكيل وزير الخارجية التركي، اهتمامها الكبير بتعزيز التعاون في مجال المياه مع العراق، وتكثيف اللقاءات والتواصل لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، والاستفادة من خبرات الشركات التركية في تنفيذ المشاريع.

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