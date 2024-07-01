تقرير: العراق يحتل المرتبة 11 على مؤشر الإرهاب العالمي 2023

كشف تقرير لصحيفة “شيعة ويفز”، اليوم الاثنين، عن احتلال العراق لمرتبة 11 على مؤشر الإرهاب العالمي 2023 كأكثر الدول تضررًا.

وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الإنكليزية، في تقرير، أن “المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، ذكر في بيان إن العراق يحتل المرتبة الثانية بعد سوريا بين الدول الأكثر تضررا من الإرهاب بحسب مؤشر الإرهاب العالمي”.

وأضافت إن “سوريا احتلت المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، بحصولها على 7.890 نقطة”، بحسب تصريح رئيس المركز فضل الغراوي.

وأشار إلى أن “العراق يحتل المركز الثاني عربيا والـ11 عالميا برصيد 7.078 نقطة، يليه بوركينا فاسو وباكستان”.

ويبلغ عدد ضحايا الإرهاب، من “شهداء” وجرحى، منذ عام 2016 حتى الآن نحو 600 ألف مدني وعسكري، بحسب الغراوي.

وأكد أن “العراق بدأ بالتعافي من آثار الإرهاب مع انخفاض العمليات والانتهاكات الإرهابية بنسبة 90% في عام 2024 مقارنة بعام 2015”.

دعا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليها.

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