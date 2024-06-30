مسرور بارزاني يجتمع مع مسؤولي الوحدات التنفيذية في محافظة السليمانية

زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، صباح اليوم الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024، مبنى محافظة السليمانية، وكان في استقباله محافظ السليمانية هفال أبو بكر.

وفي الاجتماع، الذي حضره وزير الداخلية ريبر أحمد، ونوّاب المحافظ، وقائممقام المحافظة، رحب المحافظ بزيارة رئيس الحكومة، ثم قدم تقريراً عن أعمال ونشاطات ومشاريع المحافظة، كما عرض بعض التحديات والمعوقات التي تواجهها.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة التزام حكومة الإقليم بخدمة جميع المواطنين في كافة مدن ومناطق الإقليم دون تمييز، كذلك جدد تأكيده على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة إلى مواطني السليمانية.

وفي ختام الاجتماع، عبّر رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للقطاع الخاص على دعمه لبرنامج عمل الحكومة، في سبيل بناء بنية تحتية اقتصادية قوية في إقليم كوردستان.

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