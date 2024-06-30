3 آلاف حالة وفاة في العراق بسبب الحوداث المرورية خلال 2023

ارتفعت نسبة الحوادث المرورية في العراق، بنسبة (28.2٪؜)، مما تسبب بوفاة أكثر من 3 آلاف ضحية، خلال العام الماضي 2023.

وبلغ عدد الحوادث المرورية المسجلة خلال العام الماضي (11552) حادث، بحسب بيان لوزارة التخطيط أورته اليوم الأحد (30 حزيران 2024).

وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أن من بين مجموع الحوادث، (3262) حادث مميت بنسبة (28.2%)، وغير مميت (8290) حادث، وبنسبة (71.8%) للمحافظات كافة عدا إقليم كردستان، مقابل (11523) حادث في سنة 2022 وبارتفاع بلغت نسبته (0.3%).

ولفت إلى أن “الحوادث تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) متوفى من الذكور بنسبة (81.9%)، والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات”.

ورغم ارتفاع عدد الحوادث، إلا أن عدد الوفيات سجل انخفاضا بنسبة (0.1%) مقارنة بالسنة الماضية، حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022 (3021) وفاة، وفق الهنداوي.

وتابع، أن “بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2023، فقد بلغ (12314) مصابا مسجلانسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022 حيث كانت (12677) جريح”.

وأشار، إلى أن “حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة خلال سنة 2023 حيث بلغت (6519) حادث بنسبة (56.4%) من مجموع الحوادث البالغ عددها (11552) حادث، تلتها حوادث الدهس بواقع (3912) حادث بنسبة (33.9%) ثم حوادث الانقلاب (926) حادث بنسبة (8%) أما الحوادث الأخرى فبلغت (195) حادث بنسبة (1.7%)”.

وجاء معدل الحوادث حسب الأشهر، (1165) حادث خلال شهر أيلول كأعلى نسبة حوادث (10.1%)، يليه شهر تشرين الأول (1039) حادث بنسبة (9%)، ثم تشرين الثاني بـ(1034) حادث وبنسبة (9%) من إجمالي الحوادث، بحسب البيان.

وأما بقية الأشهر الأخرى، بلغ مجموع حوادثها حسب الأشهر المتبقية (8314) حادث وبنسبة (72%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ (11552) حادث خلال سنة 2023.

ومضى الهنداوي بالقول، إن “أكثر الحوادث التي حدثت،وقعت على الطريق الرئيس وعددها (6490) حادث بنسبة (56.2%)، وعلى الطريق السريع (2577) حادث بنسبة (22.3%)، وعلى الطريق الفرعي (1766) حادث بنسبة (15.3%)، وأقل الحوادث التي ظهرت على الطريق الريفي (719) حادث بنسبة (6.2%) من المجموع الكلي للحوادث”.

وبين، أن “النتائج اظهرت أن أحد مسببات وقوع الحوادث كانت بسبب السائق حيث سجلت (9129) حادث بنسبة (79%)، وتمثل أعلى نسبة من إجمالي الحوادث، أما بسبب السيارة (1204) حادث بنسبة (10.4%)، يليها بسبب الطريق (650) حادث بنسبة (6%)، أما بقية الأسباب بلغ مجموعها بالنسبة للمشاة والركاب والأخرى هو (569) حادث بنسبة (5%) من المجموع الكلي للحوادث”.

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