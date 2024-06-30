يونيو 30, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع في انتخابات برلمان إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع في انتخابات برلمان إقليم كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن موعد فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وأفاد بيان صادر عن المفوضية، بأن التقديم سيبدأ اعتبارا من تاريخ 4 يوليو 2024 وحتى 23 يوليو 2024.

شروط التقديم

– التقديم متاح لموظفي دوائر الدولة بأستثناء القوات الأمنية والعسكرية، وكذلك لطلاب الجامعات والمعاهد والخريجين.
– يجب أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الإعدادية.

كيفية التقديم

يتم التقديم عبر الرابط التالي: [pcemp.ihec.iq)]

هذا ويتعين على الراغبين في التقديم التأكد من امتلاكهم للشروط المذكورة واتباع الإرشادات المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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