نائب عن نينوى: تأخير وعراقيل أمام إنجاز معاملات الشهداء والمصابين

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى نايف الشمري عن وجود تأخير في إنجاز معاملات الشهداء والمصابين على الرغم من الوعود بالإسراع في إنجازها خلال ثلاثة أيام.

وقال الشمري في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «المعاملات لم تنجز رغم مرور نحو شهرين على تقديمها»، مبيناً أن «اتصالات جرت مع مؤسسة الشهداء ومحافظة نينوى وتم الحصول على وعد بإنجاز تلك المعاملات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام».

من جانبه كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل عن موافقة بغداد على حصر إجراءات التدقيق الأمني بمعاملات ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين من قبل أمن واستخبارات نينوى التابعة لوزارة الدفاع.

وبحسب وثيقة صادرة عن الدخيل، فإنه استحصل موافقة وزير الدفاع ثابت العباسي على أن يكون التدقيق الأمني الخاص بمعاملات ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين من قبل قسم أمن واستخبارات نينوى/ وزارة الدفاع داخل مؤسسة شهداء نينوى.

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