أزمة أوكرانيا تخيم على الوضع الانساني في مخيمات النزوح بالعراق

أكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، ان الازمة الأوكرانية المتمثلة في الحرب بينها وبين روسيا خيمت على ملف النازحين في العراق.



وقال سليمان لوكالة {الفرات نيوز}، إنه “لم نلمس تغييرا في اوضاع النازحين ولا وجود حكومي داخل المخيمات وليست بمستوى الحاجة”.

واضاف: “كما ان هناك غياب للمنظمات الانسانية والداعمة بعد ازمة اوكرانيا حيث انسحبت 90% من هذه المنظمات وغيرت اتجاهها ودعمها”.

وتابع: “حتى الان هناك معاناة كبيرة ونرى البرنامج الحكومي متباطئ ومن المستحيل ان يطبق البرنامج الحكومي في المدة المقررة خصوصا في المخيمات المحاذية لمحافظة دهوك حيث ان اكثر من 22 الف عائلة موزعين على 15 مخيما عاد منهم نحو 300 عائلة فقط الى مناطقهم وهذا يعني غياب القدرة على اعادتهم الى مناطقهم وفقا للمدة المقررة مما يدفع الى حاجة بالتفكير بخطوات جادة وان يكون تسارع بالخطة”.

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