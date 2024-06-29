البرلمان يندد بمشروع للكونغرس الأمريكي يمس رئيس السلطة القضائية العراقية

عدّ رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم السبت، ما تناقلته وسائل إعلام أميركية بشأن تقديم عضو الكونغرس الجمهوري (مايك والتز) مشروع تعديل قانون وتضمينه بندًا يمس رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، “سابقةً خطيرة”.

وطالب المندلاوي في بيان رسمي له اليوم، وزارةَ الخارجية العراقية، “بالتحرك عبر وسائلها الدبلوماسية وإيصال رسالة مباشرة برفض العراق بجميع سلطاته لمثل هكذا تدخلات مسيئة لها، جاءت على لسان عضو الكونغرس الأمريكي، بوصفها أدوات نفوذ لدول أخرى”.

ونقل البيان عن المندلاوي قوله، إن: العراق بلد ذو سيادة، وعلاقاته مع جميع البلدان مبنية على أساس الاحترام المتبادل، ومشددا على أن مشروع القانون المزمع تقديمه للكونغرس من قبل النائب الجمهوري وفي حال إقراره سيشكل منعطفا خطيرا يؤثر بشكل أو بآخر في طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المندلاوي دعم مجلس النواب الكامل لرئيس السلطة القضائية، ورفضه المطلق لأية إساءة لسلطته ولجميع السلطات، مشددا على حرص رئاسة المجلس على متابعة هذه الأفعال غير المشروعة واتخاذ كل ما يلزم لرفضها.

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